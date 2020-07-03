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  3. 03 Temmuz 2020 15:50

Bolu'da korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde cip önünde seyreden TIR’a çarptı. Dorsenin altına giren cipte bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

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Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama
Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama
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