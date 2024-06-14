Burası Türkiye'nin kedi kasabası

Türkiye AK Parti'nin tepki çeken sokak hayvanları yasa tasarısını tartışırken Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk olan ve onlarca çeşit kedinin yer aldığı Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda bulunan kediler otel konforunda yaşıyor.

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