Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası Türkiye'nin kedi kasabası Burası Türkiye'nin kedi kasabası 14 Haziran 2024 Cuma Saat: 15:02 Güncelleme: 14 Haziran 2024 Cuma 15:02 Türkiye AK Parti'nin tepki çeken sokak hayvanları yasa tasarısını tartışırken Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk olan ve onlarca çeşit kedinin yer aldığı Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda bulunan kediler otel konforunda yaşıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666c313cb55f82f14a0c6563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatil cennetine akın: 45 binden fazla araç giriş yaptı Aydın'da yangın söndürme uçağı düştü Önce sıcak, şimdi dolu... Bir anda kış geldi Yalı soygununda filmleri aratmayan ayrıntı Türkiye'nin en özel kadınları Dünya rekoruyla Avrupa Şampiyonu oldu Antalya'dan 45 derece sıcakta insan manzaraları Bir ilçeden daha Yunan adalarına feribot seferi başladı Bir siz eksiktiniz... Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler Bakan Tekin ''uygunsuz kıyafet'' skandalında medyayı suçladı