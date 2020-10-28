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  3. 28 Ekim 2020 17:15

Bursa İnegöl'de tabela sorunsalı! Nüfusta 4 bin fark var

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Hatay'da inanılmaz görüntüler! Hortumun uçurduğu aracın içinde dehşeti yaşadı
Hatay'da inanılmaz görüntüler! Hortumun uçurduğu aracın içinde dehşeti yaşadı
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Erdoğan'dan askıda ekmek yorumu: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de?
Erdoğan'dan askıda ekmek yorumu: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de?
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürdü
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Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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1 ayda yapılan ayakkabı 104 bin liraya satıldı!
1 ayda yapılan ayakkabı 104 bin liraya satıldı!
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Payitaht Abdülhamid dizisinden Charlie Hebdo göndermesi
Payitaht Abdülhamid dizisinden Charlie Hebdo göndermesi
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