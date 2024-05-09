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Cadde ortasında tekme ve yumruklu kavga

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 esnaf ve aileleri arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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