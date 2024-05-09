Anasayfa Video Galeriler Gündem Cadde ortasında tekme ve yumruklu kavga Cadde ortasında tekme ve yumruklu kavga 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 20:36 Güncelleme: 09 Mayıs 2024 Perşembe 20:36 Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 esnaf ve aileleri arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663d09877f34a2cc0a032eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadına çocuğunun yanında tekme tokat şiddet kamerada Yolcu uçağı pistten çıktı; yaralılar var Eski fabrikaya milyonluk Bitcoin baskını Osmanlı yadigarı daha hasat edilmeden kilosu 400 TL'den satıldı Konya'da vahşet: Eşini boğup uçurumdan attığını itiraf etti Okulda afet tatbikatında feci kaza: Metrelerce yüksekten düştü Yabancı uyruklu hırsız kardeşler yakalandı Piknikçilere at saldırısı: Yaralılar var Tunceli'de film gibi kaçakçı operasyonu: Görüntüler nefes kesti