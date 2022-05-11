Anasayfa Video Galeriler Gündem Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan nameler... Doğum gününü böyle kutladı Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan nameler... Doğum gününü böyle kutladı 11 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 14:40 Kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı doğum gününü "N'oldu Bu Gönlüm" adlı parçayı seslendirerek kutladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627ba0ad1bf8a96b9e3d4b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yine taksici dehşeti! Ezip gitti, arkasına bile bakmadı Mehmet Ali Erbil'in güzel sunucuya yaptığı ''sululuk'' mide bulandırdı AVM'de yangın paniği! Çatısı çöktü! İstanbul'da yılan paniği Anadolu Fest'e yasak kararı yargıya taşınıyor 2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren kadın her yerde aranıyor Akşener: ''2053'te Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriyeli olacak'' Sopalı şifacı yine ortaya çıktı Al-Jazeera muhabiri öldürüldü