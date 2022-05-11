Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan nameler... Doğum gününü böyle kutladı

Kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı doğum gününü "N'oldu Bu Gönlüm" adlı parçayı seslendirerek kutladı.

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