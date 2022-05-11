  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan nameler... Doğum gününü böyle kutladı

Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan nameler... Doğum gününü böyle kutladı

Kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı doğum gününü "N'oldu Bu Gönlüm" adlı parçayı seslendirerek kutladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da yine taksici dehşeti! Ezip gitti, arkasına bile bakmadı
Mehmet Ali Erbil'in güzel sunucuya yaptığı ''sululuk'' mide bulandırdı
AVM'de yangın paniği! Çatısı çöktü!
İstanbul'da yılan paniği
Anadolu Fest'e yasak kararı yargıya taşınıyor
2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren kadın her yerde aranıyor
Akşener: ''2053'te Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriyeli olacak''
Sopalı şifacı yine ortaya çıktı
Al-Jazeera muhabiri öldürüldü