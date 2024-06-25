Anasayfa Video Galeriler Gündem Çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu'nun başı dertte Çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu'nun başı dertte 25 Haziran 2024 Salı Saat: 17:11 Ayhan Sicimoğlu hakkında işten çıkardığı çalışanına tokat attığı gerekçesiyle savcılığı suç duyurusunda bulunuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667ad0194dfeaa9bdf09dc33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan Polat'ın tahliyesine çığlık atarak sevindi Tatil cennetinde yangın: Alevler plaja ilerliyor A Milli Takım gruptan nasıl çıkar ? İhtimaller ve muhtemel rakiplerimiz belli oldu 15 kişinin öldüğü yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da kadın cinayeti: Ormanda bulundu Manisa'daki 4.8'lik depremin korkunç sesi ortaya çıktı İstanbul'da yine motosikletli saldırı Mehmetçikten hainlere geçit yok: 7'si daha etkisiz hale getirildi 9 günlük tatilin kahreden bilançosu belli oldu: Onlarca ölü, binlerce yaralı