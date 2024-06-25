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  4. Çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu'nun başı dertte

Çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu'nun başı dertte

Ayhan Sicimoğlu hakkında işten çıkardığı çalışanına tokat attığı gerekçesiyle savcılığı suç duyurusunda bulunuldu.

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