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  3. 26 Mayıs 2020 19:05

Camilerde ''cuma namazına'' hazırlık böyle görüntülendi

İstanbul`un tarihi camilerinden Süleymaniye Camii 29 Mayıs`ta kılınacak olan cuma namazı öncesinde Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

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