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Çanakkale'de bir yangın daha

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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