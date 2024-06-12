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Çanakkale'de orman yangını

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

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