Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'de orman yangını Çanakkale'de orman yangını 12 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 17:41 Güncelleme: 12 Haziran 2024 Çarşamba 17:41 Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6669b398a756e30f9c0153b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler Nesli tükenmekte olan bir tür... Elazığ'da grüntülendi Diyalize giren hastalar hayatını kaybetmişti: Olayla ilgili yeni gelişme MHP'li Semih Yalçın bu gazetecileri isim vererek açık açık hedef gösterdi Kuran kursunda şiddet: 2 öğrenciye tokat atan imam kamerada İstanbul'un ciğerleri alev alev yandı Yine bir sazan sarmalı, yine milyonluk vurgun Apartmanda facia: Onlarca ölü var Sigorta şirketleri bu ücreti araç sahiplerine geri ödeyecek