Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında diplomasını yırtmıştı; tutuklandı! Canlı yayında diplomasını yırtmıştı; tutuklandı! 04 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 10:20 Güncelleme: 04 Şubat 2023 Cumartesi 10:20 Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın kadınların üniversite eğitimi almasını yasaklayan kararını protesto etmek için canlı yayında diplomaları yırtan Prof. İsmail Mashal'ı tutukladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63de07363817f66698495f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzde 73'1ük maaş zammına mehterli kutlama Miting öncesi Erdoğan'ın afişlerini dereye attılar Şehir Hastanesi'nin açılışı 7'nci kez ertelendi Sonunda başardılar! Bakan Koca bu video ile teşekkür etti Eşi ve kendisine silahla saldıranı otomobille çarparak öldürdü Hortum, dolu, sağanak... Bodrum'da hayat felç oldu! Erdoğan: Tek parti zihniyetini sandığa gömeceğiz Soylu'dan büyükelçiye çok sert sözler: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek Aile dizisinin yayın tarihi açıklandı; yeni fragman geldi