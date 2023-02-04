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Canlı yayında diplomasını yırtmıştı; tutuklandı!

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Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın kadınların üniversite eğitimi almasını yasaklayan kararını protesto etmek için canlı yayında diplomaları yırtan Prof. İsmail Mashal'ı tutukladı.

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