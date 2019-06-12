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  3. 12 Haziran 2019 11:34

Cem Uzan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj

Fransa’da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan, Berke Barajı’na el konulmasının 16’ncı yılı nedeniyle bir açıklamada bulundu. Uzan açıklamasında bir dönem siyasette rakip olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi.

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