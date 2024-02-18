  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. CHP'nin Büyükşehir adayından tepki çeken gaf

CHP'nin Büyükşehir adayından tepki çeken gaf

Güncelleme:

CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'nın gafı sosyal medyada tepki çekti.

CHP tarafından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Veli Ağbaba, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Katıldığı seçim mitinginde konuşan Ağbaba, sözlerine "İyi ki Malatyalıyım. İyi ki bu kentin, milletvekiliyim evladıyım. Doğup büyüdüğüm, sokağında top oynadığım, yaramazlık yaptığım, simit sattığım, ekmeğimi çıkardığım kentin yerle bir olduğunu gördüm. Duydum ki Malatyalılar, her kesimden Malatyalılar beni göreve davet ediyor. 'Gelmiyorlar. Gel Malatya'ya sahip çık' diyorlar. Ben de bugün milletvekilliğini bıraktım. Bugün yanınızdayım, huzurunuzdayım" diye başladı; ardından şunları kaydetti:

"Malatya'yı ayağa kaldırmak için, Malatya'yı tekrar eski Malatya yapmak için huzurunuzdayız. Emrinizdeyiz. Elimi değil gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim, huzurunuza geldim."

Ağbaba'nın "taşın altına" demeyi unutması, sosyal medya kullanıcılarının kahkahaya boğulmasına neden oldu.

Sitene Ekle

Etiketler veli ağbaba elimi değil vücudumu vücudumu sokmaya geldim Elimi değil gövdemi sokmaya geldim gövdemi sokmaya geldim
BENZER VİDEOLAR
Bulaşıkçı olarak başladığı meslekte kebap ustası oldu
Bulaşıkçı olarak başladığı meslekte kebap ustası oldu
Ticari taksi ve motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası: 1 yaralı
Ticari taksi ve motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası: 1 yaralı
Depremzede kadın 4 çocuğuyla konteynerden atıldı
Depremzede kadın 4 çocuğuyla konteynerden atıldı
Dalgıçlar Marmara Denizi'nde batan geminin batığına daldı
Dalgıçlar Marmara Denizi'nde batan geminin batığına daldı
İki aile arasında meydan savaşı çıktı: Çok sayıda yaralı var
İki aile arasında meydan savaşı çıktı: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa’da, tartıştığı eski eşini öldürüp intihara kalkıştı
Şanlıurfa’da, tartıştığı eski eşini öldürüp intihara kalkıştı
Bu köyde 31 yıldır kar voleybolu oynanıyor
Bu köyde 31 yıldır kar voleybolu oynanıyor
II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
AK Partili İl Başkanı'ndan polislere: ''Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?''
AK Partili İl Başkanı'ndan polislere: ''Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?''