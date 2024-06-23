Anasayfa Video Galeriler Gündem Cipin, alkollü kadına çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Kaza mı, cinayet mi? Cipin, alkollü kadına çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Kaza mı, cinayet mi? 23 Haziran 2024 Pazar Saat: 21:56 Ankara'da, yolda yürürken düşen gece kulübü çalışanı genç kadının cipin çarpması sonucu hayatını kaybettiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66786fdc68fca4fc8c07c6d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin tarihi mühürleri görücüye çıktı Doğu Anadolu'nun Antalya'sı, Bodrum'u, Çeşme'si... Ziyaretçi akınına uğradı Balıkesir'de orman yangını Hakkari'de anız yangını yerleşim yerlerine sıçradı Rusya’da sinagog ve kiliseye silahlı saldırı Uzman isimden Marmara Denizi için kırmızı alarm Edirne'de endişelendiren manzara: Yüzlerce ölü balık bulundu İstanbul'da Onur Yürüyüşü önlemleri: Taksim'e girişler, metro istasyonları kapatıldı Beyşehir Gölü'nde 24 saat süren kabus: 1 kişi öldü, anne ve kızı 24 saati suda geçirdi