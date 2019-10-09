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  3. 09 Ekim 2019 16:55

CNN Türk'ün canlı yayınında patlama !

Suriye'nin Resulayn kasabasında patlamalar meydana geldi. CNN Türk canlı yayınında muhabirin patlamaya verdiği tepki böyle görüntülendi.

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