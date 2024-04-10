Anasayfa Video Galeriler Gündem Çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: Yaralılar var Çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: Yaralılar var 10 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 08:30 Güncelleme: 10 Nisan 2024 Çarşamba 08:30 Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yaşları 18'den küçük çocukların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661623fe1a1d16fa49001513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi Tatil cennetine akın: Son 48 saatte 30 binden fazla araç giriş yaptı Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da bayram öncesi ''huzur'' operasyonu Antalya'da tatilcilerin korktuğu başına geldi Nuri Alço'nun hayati tehlikesi var mı? Doktorundan açıklama geldi İYİ Parti Ordu'da itiraz etti: ''Seçim yenilensin'' Balkonda otururken bir anda kendini aşağıda buldu 1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü