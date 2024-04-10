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  4. Çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: Yaralılar var

Çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: Yaralılar var

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yaşları 18'den küçük çocukların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı.

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