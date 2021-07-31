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''Cumhurbaşkanımızın talimatından sıkıldık''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benden söylemesi, halkımız “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla” kalıbınızdan çok sıkıldı." dedi.

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