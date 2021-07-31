''Cumhurbaşkanımızın talimatından sıkıldık''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benden söylemesi, halkımız “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla” kalıbınızdan çok sıkıldı." dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6104e94ccbdcef71502110e3" allowfullscreen></iframe>