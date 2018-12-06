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  3. 06 Aralık 2018 20:49

Cüneyt Özdemir'in videosu sosyal medyayı salladı

Youtube kanalından video yayınlanan Cüneyt Özdemir, "aq" kısaltmasıyla sürekli küfürlü konuşmaları böyle eleştirdi.

Bilgin Pro
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