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Denizin ortasında feribottan atladı!

İDO'nun Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta bir yolcu denize atladı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri şahsı kurtardı.

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