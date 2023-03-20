Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizin ortasında feribottan atladı! Denizin ortasında feribottan atladı! 20 Mart 2023 Pazartesi Saat: 15:50 İDO'nun Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta bir yolcu denize atladı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri şahsı kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6418568ed265b92a1e243713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otobüs şoförüne direksiyon başında yumruk Şehit annesine sokak ortasında darp BBP lideri Destici'nin çıplak ayaklı çocuk fotoğrafına tepki yağdı 800 yıllık kaynak ortaya çıkardı: Depremi bir saat öncesinden hissedebiliyorlar! Soyguna gelen hırsızlar baltayı taş vurdu İstanbul'da sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nın metrelerce üzerinde nefes kesen anlar kamerada Maden ocağında göçük! Yaralılar var Ramazan pidesinin fiyatı resmen belli oldu