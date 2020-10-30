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  3. 30 Ekim 2020 15:15

Depremin merkez üssü İzmir'den ilk görüntüler

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalar olduğu bildirildi.

Video Galeri
İzmir depreminde binanın çökme anı kamerada
İzmir depreminde binanın çökme anı kamerada
Video Galeri
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var!
İzmir'deki deprem sonrası kabus anları kamerada!
Video Galeri
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! İstanbul da sarsıldı
İzmir'deki deprem sonrası kaos kamerada!
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