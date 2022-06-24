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Didem Soydan'dan ezan paylaşımı: Bizim hoca bambaşka okuyor

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü model Didem Soydan, ezan paylaşımı ile dikkat çekti.

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