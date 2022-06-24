Anasayfa Video Galeriler Gündem Didem Soydan'dan ezan paylaşımı: Bizim hoca bambaşka okuyor Didem Soydan'dan ezan paylaşımı: Bizim hoca bambaşka okuyor 24 Haziran 2022 Cuma Saat: 17:00 Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü model Didem Soydan, ezan paylaşımı ile dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b5c39692b5bd7b774ef1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu, Erdoğan'ı belediye başkanıyken yaptığı açıklamayla eleştirdi Cübbeli Ahmet cenazede gözyaşlarına boğuldu Kanserin son evresindeki minik sadece 3 motosiklet istedi; bakın ne oldu! Marmaris'i yakan zanlının babası konuştu: ''Keşke kendini öldürseydi'' 18 hain daha etkisiz hale getirildi Marmaris'te ciğerlerimizi yakan kişi tutuklandı Kuaförde 1.5 metrelik yılan paniği Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde insan seli! Geceden camiye geldiler Sürücülere pankartlı uyarı: ''Navigasyona aldanmayın''