Anasayfa Video Galeriler Gündem Dilan Polat'ın tahliyesine çığlık atarak sevindi Dilan Polat'ın tahliyesine çığlık atarak sevindi 25 Haziran 2024 Salı Saat: 16:52 Güncelleme: 25 Haziran 2024 Salı 16:52 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, güzellik merkezinin kurşunlaması davasında yargılanan Dilan ve Engin Polat'ın tahliyesine sevindiği anları Instagram hesabından paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667acb91f72fcbf26b01fee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu'nun başı dertte Tatil cennetinde yangın: Alevler plaja ilerliyor A Milli Takım gruptan nasıl çıkar ? İhtimaller ve muhtemel rakiplerimiz belli oldu 15 kişinin öldüğü yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da kadın cinayeti: Ormanda bulundu Manisa'daki 4.8'lik depremin korkunç sesi ortaya çıktı İstanbul'da yine motosikletli saldırı Mehmetçikten hainlere geçit yok: 7'si daha etkisiz hale getirildi 9 günlük tatilin kahreden bilançosu belli oldu: Onlarca ölü, binlerce yaralı