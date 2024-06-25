  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Dilan Polat'ın tahliyesine çığlık atarak sevindi

Dilan Polat'ın tahliyesine çığlık atarak sevindi

Güncelleme:

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, güzellik merkezinin kurşunlaması davasında yargılanan Dilan ve Engin Polat'ın tahliyesine sevindiği anları Instagram hesabından paylaştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu'nun başı dertte
Çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu'nun başı dertte
Tatil cennetinde yangın: Alevler plaja ilerliyor
Tatil cennetinde yangın: Alevler plaja ilerliyor
A Milli Takım gruptan nasıl çıkar ? İhtimaller ve muhtemel rakiplerimiz belli oldu
A Milli Takım gruptan nasıl çıkar ? İhtimaller ve muhtemel rakiplerimiz belli oldu
15 kişinin öldüğü yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı
15 kişinin öldüğü yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kadın cinayeti: Ormanda bulundu
İstanbul'da kadın cinayeti: Ormanda bulundu
Manisa'daki 4.8'lik depremin korkunç sesi ortaya çıktı
Manisa'daki 4.8'lik depremin korkunç sesi ortaya çıktı
İstanbul'da yine motosikletli saldırı
İstanbul'da yine motosikletli saldırı
Mehmetçikten hainlere geçit yok: 7'si daha etkisiz hale getirildi
Mehmetçikten hainlere geçit yok: 7'si daha etkisiz hale getirildi
9 günlük tatilin kahreden bilançosu belli oldu: Onlarca ölü, binlerce yaralı
9 günlük tatilin kahreden bilançosu belli oldu: Onlarca ölü, binlerce yaralı