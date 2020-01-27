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  3. 27 Ocak 2020 19:10

Dilek Apartmanı'nın enkazında 18 aylık bebeğini emzirmiş

Elazığ'da meydana gelen depremde Sürsürü Mahallesi'ndeki Dİlek Apartmanı'nın üçüncü katında yaşayan Zeynalov ailesi zemine çakıldı. Anne Arzu Zeynalov 18 aylık çocuğunu enkaz altında emzirdi.

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