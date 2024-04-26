İstanbul'da okulda kadın öğretmene veli yumruğu

İstanbul Sarıyer'de bir okulda iddiaya göre, yaşıtlarına zorbalık yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin babası tarafından şiddete uğradı. Kadın öğretmene yumruklu saldır saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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