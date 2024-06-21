Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı 21 Haziran 2024 Cuma Saat: 10:21 Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı örtü yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667529ffb0c0e7d81d0cfaf7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainler Kandil'de vuruldu: 4 terörist öldürüldü Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu İstanbul'da kuyumcuda külçe altın hırsızlığı kamerada Netflix dizisi değil Türkiye'de sıradan bir gün: Birgün sinekleri ölüm uçuşunda İstanbul'da korkutan yangın: İş merkezi alevlere teslim oldu Ankara'da bayram bombası patladı: ''Bay Kemal'' geri dönüyor Kuzey Ege yanıyor: Bir köy boşaltıldı 4 hain daha öldürüldü: Operasyon görüntüleri yayınlandı Düğünde kanlı hesaplaşma: Öölü ve yaralılar var