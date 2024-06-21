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  4. Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı örtü yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

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