Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğün magandaları trafiği felç etti Düğün magandaları trafiği felç etti 22 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 13:51 Güncelleme: 22 Haziran 2024 Cumartesi 13:51 Bursa'da şehirlerarası yolu kapatan düğün konvoyu nedeniyle yüzlerce metrelik araç kuyruğu oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6676acb462fee4039503d7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor: Tanesi 35 TL Taksilerde yeni dönem: ''Panik butonu'' geliyor Phuket değil burası Bartın... 80 milyon yıllık doğa harikası turist akınına uğruyor İstanbul’da ''Anucur'' çetesine operasyon anı kamerada Kapadokya'da sıcak hava balonunda korku dolu anlar; kayalıklara indi Rize'de heyelan... Korku dolu anlar kamerada Tuz Gölü'nde şaşırtan manzara: Renk değiştirdi Ölüm gökyüzünden geldi: 30 ölü var Türk bilim insanları geliştirdi: İşte Türkiye'nin yeni Deprem Bilgi Sistemi