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Düğün magandaları trafiği felç etti

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Bursa'da şehirlerarası yolu kapatan düğün konvoyu nedeniyle yüzlerce metrelik araç kuyruğu oluştu.

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