Anasayfa Video Galeriler Gündem Entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu için son açıklama Entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu için son açıklama 25 Mart 2024 Pazartesi Saat: 16:05 Dün sabah hastaneye kaldırılarak geçirdiği ameliyat sonrasında entübe edildiği duyurulan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiler paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660176b1b6572180d407bd93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dışı Tofaş, içi BMW! O arabayı görenler hayran kalıyor CHP'li Ahmet Akın Büyükşehir çalışanlarıyla buluştu: ''Kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak'' Elazığ'da maden ocağında göçük İstanbul'da korkunç kaza: Fren yerine gaza basınca... ''Hırsız var'' mesajını önemsemedi, 25 bin TL'sinden oldu İstanbul'da kuvvetli yağış! Adeta gök delindi Yeni doğan bebeği bırakıp kaçtı! Görüntüler kan dondurdu İftar saati silahlar konuştu; ortalık savaş alanına döndü 31 Mart seçimlerinde kaç polis, kaç asker görev yapacak ?