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  4. Entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu için son açıklama

Entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu için son açıklama

Dün sabah hastaneye kaldırılarak geçirdiği ameliyat sonrasında entübe edildiği duyurulan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

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