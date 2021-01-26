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BAHÇELİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
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  3. 26 Ocak 2021 13:15

Erbakan’ın yol arkadaşı namaz kılarken vefat etti

Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşı Bayburtlu Derviş Yıldırım namaz kılarken vefat etti. Yıldırım'ın secdede vefat ettiği anların görüntüsü caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

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