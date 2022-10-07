Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan ile Miçotakis tartıştı mı ? Erdoğan'dan ilk açıklama Erdoğan ile Miçotakis tartıştı mı ? Erdoğan'dan ilk açıklama 07 Ekim 2022 Cuma Saat: 15:00 Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Miçotakis’le tartıştığına dair" iddialara "Onun birkaç kelamını dinlemekle yetindim" yanıtını verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634014d5d1e3d45dd87c9583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı mikrofonun açık olduğunu unutunca skandala imzasını attı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi Bakan Nebati bir kez daha tarih verdi! Enflasyon ne zaman düşecek? Behzat Ç.'nin yeni fragmanında Dolar ve Euro göndermesi Türkiye'de ilk olacak! Deniz dolgusu üzerine Şehir Hastanesi ANADOLU gemisine yüklenen Altay tankı sahile çıkarma yaptı Himalayalar’da 19 dağcıyı yutan çığ saniye saniye kamerada Bin yıllık tarihi var... Turistler kapış kapış almak için Türkiye'ye akın ediyor İstanbul'da tarlada top mermisi bulundu