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  4. Erdoğan ile Miçotakis tartıştı mı ? Erdoğan'dan ilk açıklama

Erdoğan ile Miçotakis tartıştı mı ? Erdoğan'dan ilk açıklama

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Miçotakis’le tartıştığına dair" iddialara "Onun birkaç kelamını dinlemekle yetindim" yanıtını verdi.

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