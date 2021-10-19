Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: ''Tarihi bir fırsatın heba edildi'' Erdoğan: ''Tarihi bir fırsatın heba edildi'' 19 Ekim 2021 Salı Saat: 13:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı siyasetçilerin toplumu kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığıyla mücadele etmek yerine bunu istismar etmenin, siyasi ranta çevirmenin ve oya devşirmenin hesabını yaptıklarını belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616ea32e134bf629f2581077" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Soylu: ''Türk yargısı bitti demeden bitmez'' Kılıçdaroğlu: ''Onlar malı götürürken...'' Ebru Polat'ın bir günlük kazancı şoke etti Bülent Arınç’tan Erdoğan sorusuna: ''Beni kodese mi tıkacaksınız'' yanıtı Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı N Kolay 43. İstanbul Maratonu ''Uçan Tişörtlerle'' tanıltıldı Seyir halinde alev aldı! Ölümden kıl payı kurtuldular Takside unutlan çantadan ''servet'' çıktı İki TIR şoförünün yol vermeme inatlaşması felaket getirdi