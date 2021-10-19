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Erdoğan: ''Tarihi bir fırsatın heba edildi''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı siyasetçilerin toplumu kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığıyla mücadele etmek yerine bunu istismar etmenin, siyasi ranta çevirmenin ve oya devşirmenin hesabını yaptıklarını belirtti.

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