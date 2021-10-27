Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın fiyatları uygun dediği Tarım Kredi'de fiyatlar uçtu Erdoğan'ın fiyatları uygun dediği Tarım Kredi'de fiyatlar uçtu 27 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 12:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ürün fiyatları uygun gösterilen Tarım Kredi Kooperatifleri de fiyatlara zam yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61791eb8fee62e32d72fb283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Irak'ın kuzeyinde PKK'ya dev operasyon Kobra zehrinin insan kanıyla olan testi herkesi şaşkına çevirdi Soylu'dan tartışma yaratan açıklama: ''Mahkeme kararı arkamızdan gelsin'' İstanbul'da büyük kaza! TEM kilitlendi, yaralılar var Aşk-ı Memnu Müge Anlı'da gerçek oldu! İzleyiciler şaşkına döndü İstanbul’da sabaha karşı helikopterli denetim HDP’li Pervin Buldan, tezkereye ''evet'' oyu verdi FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan: ''Geri dönüp kurumlarımızı geri alacağız'' Scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı