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  4. Erdoğan'ın fiyatları uygun dediği Tarım Kredi'de fiyatlar uçtu

Erdoğan'ın fiyatları uygun dediği Tarım Kredi'de fiyatlar uçtu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ürün fiyatları uygun gösterilen Tarım Kredi Kooperatifleri de fiyatlara zam yaptı.

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