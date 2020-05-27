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  3. 27 Mayıs 2020 15:45

Eski MHP'li Yaşar Okuyan: Devlet Bahçeli MİT ajanı

Eski MHP'li siyasetçi Yaşar Okuyan, 40 yıldır tanıdığını söylediği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''MİT mensubu olduğunu'' iddia etti.

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