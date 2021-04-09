Anasayfa Video Galeriler Gündem Esra Dermancıoğlu'nun aldatma itirafı sosyal medyayı salladı Esra Dermancıoğlu'nun aldatma itirafı sosyal medyayı salladı 09 Nisan 2021 Cuma Saat: 10:10 Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Esra Dermancıoğlu, katıldığı bir programda gündeme bomba gibi düşen itiraflarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606ffdf789dba92e7c24baa7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Pes'' dedirten ''ölümüne'' sahtekarlık! Testi pozitif çıkanlar sokakta böyle geziyor! Emekli Tümamiral bildiriye neden imza atmadığını açıkladı Masumlar Apartmanı'nda Han'ın kazan dairesinde zincirlediği kişi ortaya çıktı Emniyet'ten büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var! -İstanbul'da korku dolu anlar! İntihar eden kadın böyle kurtarıldı Emekli amirallerle ilgili dikkat çeken iddia! Canlı yayın bir anda karıştı! Nalan'ın banyo sahnesi Camdaki Kız'a damgasını vurdu Şehit pilot gözyaşlarıyla uğurlandı İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarısının ardından ''dolu'' önlemi