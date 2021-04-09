Esra Dermancıoğlu'nun aldatma itirafı sosyal medyayı salladı

Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Esra Dermancıoğlu, katıldığı bir programda gündeme bomba gibi düşen itiraflarda bulundu.

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