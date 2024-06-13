Anasayfa Video Galeriler Gündem Ev sahibine isyan eden kiracı binaya astığı pankart olay oldu Ev sahibine isyan eden kiracı binaya astığı pankart olay oldu 13 Haziran 2024 Perşembe Saat: 12:37 Elazığ’da bir vatandaş kayınvalidesinin oturduğu binanın yağan yağmur sularını bodrum katta biriktirmesi, ev sahiplerinin de yaptırmamasından dolayı çareyi pankart asmakta buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666abdc6ae923ddcb80cb413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de 1 yılda çökertilen suç örgütü sayısı dudak uçuklattı Bayram tatili öncesi sahilde şok manzara: Denize girmeye gelenler isyan etti 120 polisle nefes kesen operasyon: Dronla görüntülendi Motosikletli saldırganlar mağazaya kurşun yağdırdı Halkalı - Edirne treni yolcuları istasyonda kaldı; nedeni ''pes'' dedirtti Marmara'nın cennetinde kabus: Yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu Bayramda Bodrum'a, Antalya'ya gidemeyen soluğu burada alacak Masaj salonuna ''mutlu son'' baskını: Adı özel terapiymiş Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı: ''Sıcakta bu hatayı yapmayın''