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  4. Ev sahibine isyan eden kiracı binaya astığı pankart olay oldu

Ev sahibine isyan eden kiracı binaya astığı pankart olay oldu

Elazığ’da bir vatandaş kayınvalidesinin oturduğu binanın yağan yağmur sularını bodrum katta biriktirmesi, ev sahiplerinin de yaptırmamasından dolayı çareyi pankart asmakta buldu.

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