Ev sahibine isyan eden kiracı binaya astığı pankart olay oldu

Elazığ’da bir vatandaş kayınvalidesinin oturduğu binanın yağan yağmur sularını bodrum katta biriktirmesi, ev sahiplerinin de yaptırmamasından dolayı çareyi pankart asmakta buldu.

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