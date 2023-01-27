Anasayfa Video Galeriler Gündem Fuhuş operasyonunda yakalandı! Bastonuyla zor yürüdü Fuhuş operasyonunda yakalandı! Bastonuyla zor yürüdü 27 Ocak 2023 Cuma Saat: 15:50 Zonguldak'ta polisin düzenlediği fuhuş operasyonun gözaltına alınan şüphelilerinden birinin bastonuyla adliyenin merdivenlerini güçlükle çıktığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d3c893a3e35c6b1a0a7b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine bir indirim izdihamı! İnsanlar birbirini ezdi Trafik magandası aracıyla yol kesip, silahıyla otobüsü bastı Polis çilingirle eve girdi, manzara şaşkına çevirdi Erotik Shop'ta ilginç hırsızlık kamerada İstanbul'da bir evde 4 ceset bulundu İstanbul'da 10 milyon TL'lik gasp kamerada Fahiş zam site sakinlerini sokağa döktü ''Yeşil Bursa''yı unutun! Bursa'nın sadece 45 günü kaldı Görüntüler korkunç! Türkiye'nin tarım alanları çölleşiyor!