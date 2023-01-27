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  4. Fuhuş operasyonunda yakalandı! Bastonuyla zor yürüdü

Fuhuş operasyonunda yakalandı! Bastonuyla zor yürüdü

Zonguldak'ta polisin düzenlediği fuhuş operasyonun gözaltına alınan şüphelilerinden birinin bastonuyla adliyenin merdivenlerini güçlükle çıktığı görüldü.

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