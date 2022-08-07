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Giresun'da sel!

Giresun’da sağanak yağış nedeniyle oluşan taşkın hayatı olumsuz etkiledi. Bazı köy ve beldelerde heyelan ve su taşkınları meydana gelirken, mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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