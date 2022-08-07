Anasayfa Video Galeriler Gündem Giresun'da sel! Giresun'da sel! 07 Ağustos 2022 Pazar Saat: 23:45 Giresun’da sağanak yağış nedeniyle oluşan taşkın hayatı olumsuz etkiledi. Bazı köy ve beldelerde heyelan ve su taşkınları meydana gelirken, mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekiplerince kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f02468cdd9be689b6beec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte İstanbul'da beton ormanı, gerçek ormanını yuttuğu nokta '' Suriyeli çalıştırıyorum'' diyen iş yeri sahibinden olay sözler Vakalar patladı, 80 bin turist mahsur kaldı! Çanakkale’de orman yangını TL eriyince küçük Bulgaristan'a dönen Edirne'de Türkçe silindi! Erdoğan TOGG'u test edip tarih verdi Türkiye'nin milli gururu TOGAN havalandı Yunanistan Deniz Kuvvetleri yine suçüstü yakalandı İstanbul'da korkunç cinayet! Döve döve öldürüp sokağa attılar