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  4. Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayalar yolu kapattı

Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayalar yolu kapattı

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Gümüşhane'de meydana gelen heyelan nedeniyle Kürtün-Giresun kara yolu, ulaşıma kapandı. Çalışmaların ardından ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

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