Anasayfa Video Galeriler Gündem Hainler Kandil'de vuruldu: 4 terörist öldürüldü Hainler Kandil'de vuruldu: 4 terörist öldürüldü 21 Haziran 2024 Cuma Saat: 11:56 Güncelleme: 21 Haziran 2024 Cuma 11:56 Eli kanlı bölücü terör örgütü unsurlarının Irak’ın kuzeyindeki ini olarak bilinen Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667540528cd2dc74c8060b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı İstanbul'da kuyumcuda külçe altın hırsızlığı kamerada Netflix dizisi değil Türkiye'de sıradan bir gün: Birgün sinekleri ölüm uçuşunda İstanbul'da korkutan yangın: İş merkezi alevlere teslim oldu Ankara'da bayram bombası patladı: ''Bay Kemal'' geri dönüyor Kuzey Ege yanıyor: Bir köy boşaltıldı 4 hain daha öldürüldü: Operasyon görüntüleri yayınlandı Düğünde kanlı hesaplaşma: Öölü ve yaralılar var