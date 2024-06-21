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  4. Hainler Kandil'de vuruldu: 4 terörist öldürüldü

Hainler Kandil'de vuruldu: 4 terörist öldürüldü

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Eli kanlı bölücü terör örgütü unsurlarının Irak’ın kuzeyindeki ini olarak bilinen Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

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