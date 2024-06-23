Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakkari'de anız yangını yerleşim yerlerine sıçradı Hakkari'de anız yangını yerleşim yerlerine sıçradı 23 Haziran 2024 Pazar Saat: 22:06 Hakkari’nin Kırıkdağ köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66787231aeb5ad849606b0a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin tarihi mühürleri görücüye çıktı Doğu Anadolu'nun Antalya'sı, Bodrum'u, Çeşme'si... Ziyaretçi akınına uğradı Balıkesir'de orman yangını Cipin, alkollü kadına çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Kaza mı, cinayet mi? Rusya’da sinagog ve kiliseye silahlı saldırı Uzman isimden Marmara Denizi için kırmızı alarm Edirne'de endişelendiren manzara: Yüzlerce ölü balık bulundu İstanbul'da Onur Yürüyüşü önlemleri: Taksim'e girişler, metro istasyonları kapatıldı Beyşehir Gölü'nde 24 saat süren kabus: 1 kişi öldü, anne ve kızı 24 saati suda geçirdi