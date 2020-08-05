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  3. 05 Ağustos 2020 17:45

Haluk Özdil 2 ay önce böyle uyarmış: Lübnan'ı darmadağın edecekler

Lübnan'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından yazar Haluk Özdil'in 2 ay önce yaptığı uyarı sosyal medyanın gündemine oturdu.

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