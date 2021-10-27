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Hastanede refakatçi koltuğundan servet çıktı

Hasta refakatçisi ve hastane yönetimini şaşkına çeviren ilginç olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Finike Devlet Hastanesi'nde yaşandı.

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