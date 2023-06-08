Anasayfa Video Galeriler Gündem Hedef gösterilen Melek Mosso konserini iptal etti Hedef gösterilen Melek Mosso konserini iptal etti 08 Haziran 2023 Perşembe Saat: 08:00 Şarkıcı Melek Mosso, ödül törenindeki konuşması sonrası hedef gösterilmesinin ardından İstanbul Kuruçeşme’de planlanan konserini iptal etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64816063d5355c7cfe58bc13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın Fatih Portakal'dan canlı yayında İmamoğlu isyanı: ''Yazıklar olsun!'' Bahçeli'den ''bu bana yeter'' paylaşımı İstanbul'da TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti İstanbul'dan havalanan eğitim uçağı düştü İstanbul'da sopalı, sapanlı, taşlı yıkım kavgası: Yaralılar var! Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bakın bu sefer ne kullandı...