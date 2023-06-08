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  4. Hedef gösterilen Melek Mosso konserini iptal etti

Hedef gösterilen Melek Mosso konserini iptal etti

Şarkıcı Melek Mosso, ödül törenindeki konuşması sonrası hedef gösterilmesinin ardından İstanbul Kuruçeşme’de planlanan konserini iptal etti.

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