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  3. 09 Mayıs 2017 18:50

Hepsi milli, hepsi ilk...

IDEF 2017 13'üncü Uluslararası Savunma Sanaii Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara, 50 ülkeden 818 katılımcı firma ve temsilci katılıyor.

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Kurt Kapanı-4 operasyonu: Aranan 54 kişi yakalandı
Kurt Kapanı-4 operasyonu: Aranan 54 kişi yakalandı
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Nurol Makina, IDEF 2017 Fuarında birçok ilke imza attı
Nurol Makina, IDEF 2017 Fuarında birçok ilke imza attı
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Bayrak satıcıları arasındaki tartışma kanlı bitti
Bayrak satıcıları arasındaki tartışma kanlı bitti
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İstanbulda sağanak yağış! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbulda sağanak yağış! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
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Atılım'da yeni eğitim sistemi Co-Op ortak eğitim
Atılım'da yeni eğitim sistemi Co-Op ortak eğitim
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Denizlide asitli dehşet
Denizlide asitli dehşet