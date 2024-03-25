Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Hırsız var'' mesajını önemsemedi, 25 bin TL'sinden oldu ''Hırsız var'' mesajını önemsemedi, 25 bin TL'sinden oldu 25 Mart 2024 Pazartesi Saat: 13:40 Arnavutköy’de iftar saati durgunluğunu fırsat bilen 3 hırsız, park halindeki hafif ticari aracın içerisindeki 25 bin TL’lik inşaat malzemesini çaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660154bb79067529e5098277" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çobanlık yaparken keşfedilen genç kız ''yapamaz'' denileni başardı Denizin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... Dünyanın en yüksek 5'inci barajına ''Boğaz Köprüsü'' geliyor! Bayramda hizmete açılacak Türkiye bir ilk: Antalya'da yakalandı, uydu verici takıldı Sıfır apartman yan yatmaya başladı Türk gemisi 120 mülteciyi kurtardı! Filmleri aratmayan görüntüler İstanbul'un yabancı uyruklu ''lokanta fareleri'' kamerada Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı taarruz emri deşifre edildi