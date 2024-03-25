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  4. ''Hırsız var'' mesajını önemsemedi, 25 bin TL'sinden oldu

''Hırsız var'' mesajını önemsemedi, 25 bin TL'sinden oldu

Arnavutköy’de iftar saati durgunluğunu fırsat bilen 3 hırsız, park halindeki hafif ticari aracın içerisindeki 25 bin TL’lik inşaat malzemesini çaldı.

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