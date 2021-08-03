İBB ekipleri orman yangınları bölgesinde 3 cephede birden savaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı ekipler, Antalya’nın Manavgat ilçesi ile Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde başlayan ve rüzgârın da etkisiyle yayılan orman yangınlarına karşı sürdürdüğü mücadelesine aralıksız devam ediyor. İBB’nin ekipleri; İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı’nda görevli birimlerinden kuruldu. Yangın bölgelerinde İBB’ye bağlı 273 personel, 44 araç ve...

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