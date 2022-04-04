İhracatta tarihi rekor

Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamı oldu.

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