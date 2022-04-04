Anasayfa Video Galeriler Gündem İhracatta tarihi rekor İhracatta tarihi rekor 04 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 14:40 Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamı oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624ad93c14440537386e0e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Savcıyı döven şüpheli için istenen ceza belli oldu Mart'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcı yardımcılığı açıklaması İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihi belli oldu 3600 ek göstergede sona gelindi! Bakan Bilgin tarih verdi İkinci el aldığı otomobil için polisten gelen telefonla şoke oldu İstanbul Boğazı'nda panik! Yük gemisi karaya oturdu Nez'in dönüşü ''olay'' oldu! Sahnede derin yırtmacının azizliğine uğradı Ukrayna'nın imha ettiği Rus konvoyu böyle görüntülendi