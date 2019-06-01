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  3. 01 Haziran 2019 17:52

İmamoğlu'ndan sosyal medyayı sallayan söz

31 Mart İstanbul seçimlerinin kazananı Ekrem İmamoğlu, bu sabah oğlunu sınava bırakırken söylediği söz herkesi güldürdü. Oğluna sarılırken "Oğlunu dövdü olsun biraz" diyen İmamoğlu sosyal medyadaki eğlence furyasına katıldı.

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