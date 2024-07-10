Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı 10 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 17:56 İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle gemi trafiği geçici olarak askıya alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668ea12fe110e7e73b0623c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenomen operasyonunda vergi müfettişine de gözaltı 4 terörist öldürüldü; çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi BBP lideri Destici'den emekli maaşı için çılgın teklif İzmir'de orman yangını İstanbul'un köprülerine dev Türk bayrağı asıldı İstanbul'da üniversitede yangın paniği Malatya beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha 2. el piyasası kontak kapattı Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 128 TL'lik fark iade edilecek