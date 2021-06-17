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  4. İstanbul Boğazı'nda facia: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

İstanbul Boğazı'nda facia: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesine konteyner gemisi çarptı. Batan teknedeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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