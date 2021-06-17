Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nda facia: Ölü sayısı 2'ye yükseldi İstanbul Boğazı'nda facia: Ölü sayısı 2'ye yükseldi 17 Haziran 2021 Perşembe Saat: 17:40 Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesine konteyner gemisi çarptı. Batan teknedeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cb5ee29c9e9319b10c3043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hamile olduğunu sanıyordu... Gerçek çok başka çıktı 83 yıl önce sulara gömülmüştü... Gün yüzüne çıkarıldı TikTok'tan tanıştığı adama kaçmıştı! Kızından şok itiraf: ''Annem beni 4 bin liraya sattı'' Nehirde yüzen sandığı açınca gözlerine inanamadılar ''Mehdiyim'' deyip elindeki kılıçla sokağı savaş alanına çevirdi! ''Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim'' deyip açıkladı 2 yaşındaki bebeğini camdan atan cani anneden kan donduran ifade Define avcıları ortaya çıkarttı! 24 saat korunuyor Samsun'da sel felaketi: Aracın sel sularına kapıldığı anlar kamerada