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  3. 06 Temmuz 2020 11:00

İstanbul koronavirüs hattı böyle görüntülendi!

Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat çekilirken Esenyurt’ta polisin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 yerine 35 kişi çıktı.

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CHP'li vekilden AK Parti ve MHP'li vekillere imalı hediye!
CHP'li vekilden AK Parti ve MHP'li vekillere imalı hediye!
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Dört kadın yol ortasında bir adamı tekme tokat dövdü
Dört kadın yol ortasında bir adamı tekme tokat dövdü
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İYİ Partili kadın vekilden AK Parti'ye: ''Uygun yerlerine monte ederiz''
İYİ Partili kadın vekilden AK Parti'ye: ''Uygun yerlerine monte ederiz''
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İstanbul'a dönüş çilesi
İstanbul'a dönüş çilesi
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Jandarma’dan tüyleri diken diken eden klip
Jandarma’dan tüyleri diken diken eden klip
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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
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