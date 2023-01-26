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İstanbul'a göktaşı mı düştü ? Bu görüntüler olay oldu

İstanbul'a dün gece bir göktaşı düştüğü iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde gökyüzünden düşen parlak bir cisim görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

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