Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'a göktaşı mı düştü ? Bu görüntüler olay oldu İstanbul'a göktaşı mı düştü ? Bu görüntüler olay oldu 26 Ocak 2023 Perşembe Saat: 08:30 İstanbul'a dün gece bir göktaşı düştüğü iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde gökyüzünden düşen parlak bir cisim görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d20fed2495fe4f65543aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 51 yaşındaki kadının sır ölümü Malatya'da can pazarı! Halk otobüsü göle uçtu, yaralılar var Malatya'da can pazarı! Halk otobüsü göle uçtu, yaralılar var Cipslerdeki ölü farelerden sonra bir skandal daha: Gizemli siyah cisim ürküttü Başörtülü müzik grubu sosyal medyada tartışma yarattı Tıp fakültesi öğrencisi üretti: ''Birçok hastalığa deva!'' İstanbul'daki kedi düşmanı geri döndü! 50 yıldır böylesi görülmemişti! Marmara'da kahreden manzara Defineciler mezarlığı alt üst etti